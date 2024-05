POL-PB: Einbrecher gibt sich als Mitarbeiter der Stadt aus - Polizei warnt vor Haustürbetrug

Delbrück (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 14.05., 19.30 Uhr und Mittwoch, 15.05., 05.20 Uhr in einen Lebensmittel- und Getränkemarkt an der Kaunitzer Straße in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung. Einer Angestellten des Geschäftes fiel der Einbruch am Mittwochmorgen auf, als sie den Laden öffnen wollte. Der oder die Täter hatten sich ...

mehr