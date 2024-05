Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittel- und Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 14.05., 19.30 Uhr und Mittwoch, 15.05., 05.20 Uhr in einen Lebensmittel- und Getränkemarkt an der Kaunitzer Straße in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung.

Einer Angestellten des Geschäftes fiel der Einbruch am Mittwochmorgen auf, als sie den Laden öffnen wollte. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und die Büro- und Geschäftsräume durchsucht. Eine Zeugin, die eine Wohnung über dem Geschäft bewohnt, hatte gegen 03.30 Uhr Geräusche wahrgenommen, jedoch gedacht, dass diese Geräusche durch einen Nachbarn verursacht wurden.

Der Gesamtschaden liegt im höheren, vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell