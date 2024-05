POL-PB: Räuber mit rotem Bart - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (SH) Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstnachmittag, 14. Mai, an der Wollmarktstraße in Paderborn geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Der Brand wurde gegen 13.55 Uhr von einem Bewohner des Hauses bemerkt. Die Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig unverletzt verlassen. Zwei Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich ...

mehr