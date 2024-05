Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Altenbeken (ots)

(MH) Bei einem Alleinunfall auf der Bollerbornstraße (L755) bei Altenbeken hat ein Motorradfahrer am Mittwochabend, 15. Mai, schwere Verletzungen erlitten.

Der 25-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit einer Honda in Richtung Altenbeken-Langeland unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in die rechte Leitplanke. Dabei wurde der Mann von der Honda geschleudert, schlitterte nach links über die Straße, prallte gegen einen Leitpfosten und blieb in einem Straßengraben liegen. Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Der Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden. Während der Bergungs- und Unfallmaßnahmen, zu der auch das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei vor Ort war, blieb die Bollerbornstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell