Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Delbrück-Lippling (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "Zur alten Kapelle" in Delbrück-Lippling, sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Eine Videokamera im Geschäft filmte insgesamt drei Männer dabei, wie sie Freitagnacht gegen 01.40 Uhr die Räumlichkeiten betraten.

Sie hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt. Nach kurzer Zeit verließen sie die Ladenräume bereits wieder und verschwanden in unbekannte Richtung. Ein Täter trug schwarze Handschuhe sowie einen dunklen Kapuzenpullover oder eine dunkle Jacke. Der zweite Einbrecher war mit einem hellen Kapuzenpullover und ebenfalls schwarzen Handschuhen bekleidet. Dazu hatte er eine Sporttasche bei sich. Der dritte Täter war ebenfalls dunkel gekleidet.

Kurze Zeit nach dem Einbruch meldete ein Zeuge in Delbrück-Steinhorst drei verdächtige Personen an einem Fahrzeug, welches sich wenig später entfernte. Das Auto wurde im Zuge der Ermittlungen schließlich in einem Wohngebiet aufgefunden. Die Täter waren nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell