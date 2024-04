Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: in Verwaltungsgebäude eingedrungen + mobile Theke gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: in Verwaltungsgebäude eingedrungen

Auf Bargeld hatten es Einbrecher auf ihrer Diebestour am Donnerstag (25.04.2024) abgesehen. Gegen 01:00 Uhr brachen sie ein Fenster zu einem Bürogebäude in der Straße "Zur Kesselwiese" auf und drangen durch dieses in die Innenräume ein. Im Obergeschoss hebelten sie eine Tür auf und durchwühlten die Räume. Sie stahlen aus einer Kaffeekasse und einer weiteren Kasse mehrere hundert Euro. Der verursachte Schaden am Gebäude wird mit 6.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Bad Endbach-Bottenhorn: mobile Theke gestohlen

Bislang Unbekannte stahlen am Mittwochabend (24.04.2024) eine mobile Theke aus Edelstahl. Zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr luden die Diebe die Theke, die in einer Garagenzufahrt in der Straße "Am Breiten Feld" stand, in ihren schwarzen Daimler und flüchteten samt der 1.000 Euro teuren Theke. Zeugen beobachteten den Diebstahl und informierten die Polizei, die nun ermittelt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell