POL-MR: Holzlagerplatz brennt + mit Promille hinterm Steuer + in Gaststätte eingebrochen + auf frischer Tat erwischt

Kirchhain-Großseelheim: Holzlagerplatz brennt

Samstagabend (20.04.2024), gegen 21:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Feldgemarkung in der Verlängerung der Rotenbergstraße gerufen. Dort brannte ein Lagerplatz für Holz. In dem Holzverschlag standen rund 18 Meter Brennholz und drei Anhänger. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Das Brennholz brannte komplett ab, teile des Holzverschlags, sowie einer der Anhänger wurden beschädigt. Der Schaden wird derzeit mit 15.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere linksseitig des Feldwegs in der Verlängerung der Rotenbergstraße, aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Steffenberg-Obereisenhausen: mit Promille hinterm Steuer

Unter Alkoholeinfluss setzte sich am Samstag (20.04.2024), gegen 20:05 Uhr, ein 47-Jähriger hinter das Steuer seines Daimlers und fuhr los. Er fuhr von Niedereisenhausen kommend in Richtung Steinperf. In der Ortsdurchfahrt von Obereisenhausen verlor er auf der Eisenhäuser Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Benz, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 9.000 Euro. Ein bei dem alkoholisierten Benz-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf über 2,2 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Weimar-Niederwalgern: in Gaststätte eingebrochen

Zwischen 21:00 Uhr am Freitag (19.04.2024) und 06:30 Uhr am Samstag (20.04.2024) brachen Diebe in die Pizzeria in der Straße "An der Sonnseite" ein. Zunächst machten sie sich an zwei Türen zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Die Türen hielten den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Offenbar schlugen die Unbekannten im Anschluss die Scheibe eines Fensters ein und kletterten durch dieses in die Gaststätte. Sie stahlen neben Alkohol noch Käse, Fleischwaren, Fisch und Krabben im Wert von rund 600 Euro. Der verursachte Schaden an Türen und Fenster beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) in Verbindung zu setzen.

Dautphetal- auf frischer Tat erwischt

In der Nacht zu Samstag (20.04.2024) drang ein Dieb in eine Scheune in der Straße "Im Grund" ein. Der Eigentümer hatte den Langfinger gegen 04:35 Uhr bemerkt und auf frischer Tat gestellt. Er alarmierte die Polizei und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Ordnungshüter fest. Diese nahmen den 45-Jährigen vorläufig fest. Er musste mit zur Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Strafverfahrens durfte der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende 45-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

