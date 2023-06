Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Spurwechsel führt zu Unfall in Gießen + In Mauer gefahren und geflüchtet in Fernwald + u.a.

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizei Mittelhessen vom 22.06.2023

Gießen: Unfallflucht in der Senckenbergstraße 1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (16.Juni) 15.00 Uhr und Dienstag (20.Juni) 11.00 Uhr in der Senckenbergstraße. Als der Besitzer zu seinem grauen A6 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Spurwechsel führt zu Unfall

Am Mittwoch (21.Juni) gegen 8.15 Uhr befuhr eine unbekannte Radfahrerin die Rathenaustraße auf einem markierten Radweg in Richtung Heegstrauchweg und eine 47-jährige Frau in einem Skoda war in gleicher Richtung auf der Rathenaustraße unterwegs. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten bog die Radlerin ohne Handzeichen zu geben kurz vor der Einmündung zum Heegstrauchweg nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda der 47-Jährigen. Die Radfahrerin stürzte, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Bei der unbekannten Radlerin handelt es sich vermutlich um eine 20-25 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren. Sie wird auf 20-25 Jahre geschätzt und trug eine schwarze Jacke, eine schwarz/weiß karierte Hose, keinen Helm und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Das Fahrrad war vermutlich ein blau/silberfarbenes oder ein Blau/weißes Damenrad. Es entstand Sachschande in Höhe von 800 Euro. Wer kann Hinweise zu der Identität der Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Opel touchiert Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Dienstag (20.Juni) 21.15 Uhr und Mittwoch (21.Juni) 8.00 Uhr die Dresdener Straße in Watzenborn-Steinberg und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten roten Astra. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Fernwald: In Mauer gefahren und geflüchtet Mit der Mauer einer Grundstückseinfahrt im Emsbachweg kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Die Kollision ereignete sich am Mittwoch (21.6.) zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr. An der Mauer entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Ohne sich um seine Pflichten zu kümmern verschwand der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3555.

Biebertal: Verbrannten Gegenstand im Wald gefunden Nachdem ein Zeuge einen verdächtigen Gegenstand im Wald fand, kam es zum Einsatz der Polizei. Am Sonntag (18.6.) gegen 09.00 Uhr meldete ein Zeuge auf einem Feldweg zwischen Krumbach und Frankenbach einen verbrannten Gegenstand. Polizisten stellten dort auf dem asphaltierten Weg auch einen Brandfleck fest, der offenbar durch die Entzündung des präparierten Gegenstandes hervorgerufen wurde. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein oder mehrere Unbekannte ein Behältnis (ähnlich TetraPack) mit einer brennbaren Flüssigkeit füllten und dieses zu einem unbekannten Zeitpunkt in Brand setzen. Die Ermittler stellten den noch verbliebenen Brandkörper sicher und suchen nun nach Zeugen. Wer hat auf dem Feldweg zwischen Krumbach und Frankenbach (nahe der Kreisstraße 393) verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Corina Weisbrod

