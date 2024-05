POL-PB: Bullifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Altenbeken (ots) - (MH) Bei einem Alleinunfall auf der Bollerbornstraße (L755) bei Altenbeken hat ein Motorradfahrer am Mittwochabend, 15. Mai, schwere Verletzungen erlitten. Der 25-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit einer Honda in Richtung Altenbeken-Langeland unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in die rechte Leitplanke. Dabei wurde der Mann von der Honda geschleudert, ...

