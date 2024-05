POL-PB: Einbruch in Frischmarkt

Altenbeken-Buke (ots) - (md) Zwei Unbekannte sprengten am Samstag, 18. Mai gegen 03.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Driburger Straße in Altenbeken-Buke und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Ein Zeuge aus dem Haus gegenüber dem Automaten hörte zur besagten Zeit einen lauten Knall und sah gegen 03.30 Uhr zwei Personen, die den Automaten entleerten und anschließen in Richtung der L828 flohen. Der Zeuge ...

mehr