POL-PPRP: Edenkoben - Polizeieinsatz anlässlich Drohung durch verwirrte eine Person

Edenkoben (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr, kam es im Bereich um die katholische Kirche in der Luitpoldstraße in Edenkoben zu einem Polizeieinsatz. Ein 72-Jähriger Mann hatte bei der PI Edenkoben angerufen und eine Drohung formuliert. Der Anrufer konnte durch die Einsatzkräfte in dem Bereich angetroffen werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

