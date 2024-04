Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 31-Jähriger missachtet Rotlicht - Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 31-jährger Autofahrer missachtete am Dienstagnachmittag (16.04.2024, 17.20 Uhr) eine rote Ampel im Bereich der Bruchwiesenstraße/Schänzeldamm und kollidierte mit einer bevorrechtigten 59-jährigen Fahrradfahrerin, die in diesem Moment die Straße auf einem Radweg überquerte. Die 59-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf über 2.000 Euro.

