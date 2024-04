Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Zwei Männer im Alter von 31 Jahren schlugen am Dienstagnachmittag (16.04.2024, 15.18 Uhr) auf einen anderen 31-Jährigen ein und verletzten ihn. Während der Auseinandersetzung in der Hoheloogstraße zog einer der Tatverdächtigen einen Hammer und versuchte auf den 31-Jährigen einzuschlagen, traf diesen aber nicht. Die beiden 31-Jährigen flüchteten anschließend, konnten jedoch in der Nähe der Örtlichkeit gefasst werden. Die Tatverdächtigen standen vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihnen wurde auf einer Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

