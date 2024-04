POL-PPRP: Fahrzeugaufbrüche - Zeugen gesucht

Harthausen (ots) - In der Speyerer Straße in Harthausen brachen bislang Unbekannte am Dienstag, 16.04.2024, in ein Wohnhaus ein. Die Tatzeit dürfte zwischen 15 Uhr und 19:20 Uhr liegen. Aus dem Inneren des Hauses stahlen die Täter Münzen und Schmuck im Wert von insgesamt etwa 350 Euro. Haben Sie zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail ...

