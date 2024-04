Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagnachmittag (16.04.2024, 16.38 Uhr) von einem Supermarktparkplatz auf die Bruchwiesenstraße auffahren. Hierbei kollidierte er mit einem PKW eines 29-Jährigen, der in diesem Moment auf der Bruchwiesenstraße fuhr. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 59-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der 59-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der durch den Unfall verursachte Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Da beide Verkehrsunfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallverlauf machten, sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

