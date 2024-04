Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Motorradfahrer schwer verletzt

An der Darfelder Straße sind am Sonntag (31.03.24) ein Auto und ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Gronau zusammengestoßen. Gegen 16.05 Uhr befuhr ein 24-jähriger Billerbecker mit seinem Auto die Darfelder Straße in Richtung Darfeld. Als er nach links in die Massonneaustraße abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an und fuhr dem Auto in die Seite. Während der Billerbecker unverletzt blieb, flog ein Rettungshubschrauber den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Einmündung Darfelder Straße/Massonneaustraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch war der Bahnverkehr an der Unfallstelle gesperrt. Ein Mitarbeiter der DB Netz AG erschien vor Ort und begleitete den Einsatz bis zur Freigabe des Bahnverkehrs.

