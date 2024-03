Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

An der Straße Am Gorbach haben Unbekannte einen violetten Seat Ibiza aufgebrochen. Zwischen 23.30 Uhr am Freitag (29.03.24) und 11 Uhr am Samstag (30.03.24) schlugen diese die Fensterscheibe der hinteren linken Fahrzeugtür ein. Sie entwendeten die Geldbörse.

Zwei Stoffbeutel erbeuteten Unbekannte aus einem weißen Mercedes Kastenwagen am Samstag (30.03.24). Zwischen 0.00 Uhr und 8 Uhr zerstörten die Täter die Beifahrerscheibe. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell