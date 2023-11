POL-HSK: E-Bike gestohlen

Arnsberg (ots) - Am 31. Oktober wurden die Beamten gegen 12:25 Uhr zu einem Unfall in der Straße "Unterm Römberge" gerufen. Ein Autofahrer befuhr die Straße in Richtung Hammerweide, als ein am Straßenrand parkendes Auto auf die Fahrbahn fuhr und mit dem PKW kollidierte. Durch den Unfall wurden vier weitere am Straßenrand geparkte Autos beschädigt. Die 79- und 31-jährigen Fahrer aus Arnsberg wurden dabei verletzt. ...

mehr