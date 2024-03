Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Schmiedestraße in Seppenrade sind Unbekannte am Freitag (29.03.24) in eine Waschküche eingebrochen. Zwischen 0.00 Uhr und 11 Uhr brachen sie ein Fenster auf. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand nichts.

Anders an der Kastanienallee in Seppenrade. Einbrecher entwendeten dort diverse Tiefkühlprodukte aus zwei verschlossenen Kühlcontainern sowie freiliegende Europaletten. Sie brachen zwei Vorhängeschlösse auf. Die Tatzeit liegt zwischen 19.45 Uhr am Donnerstag (28.03.24) und 21.20 Uhr am Freitag (29.03.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

