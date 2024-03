Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Einbrecher unterwegs

Coesfeld (ots)

In Dülmen waren Einbrecher aktiv. Am Leuster Weg brachen sie in die Anna-Katharina-Emmerick-Schule ein. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag (28.03.24) und 10.45 Uhr am Freitag (29.03.24) öffneten die Täter gewaltsam eine Eingangstür. Angaben zur Tatbeute liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Nicht in die Wohnung kamen Unbekannte an der Nottulner Straße in Buldern am Mittwoch (27.03.24). Gegen 21 Uhr hörte die Bewohnerin einer anderen Wohnung ein Hämmern. Als sie das Licht einschaltete und rief, hörte das Hämmern auf. Am Donnerstag (28.03.24) entdeckte sie Hebelmarken an der Terrassentür der Nachbarswohnung.

An der Straße Alte Badeanstalt drangen Einbrecher in ein Haus ein. Zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch (27.03.24) und 7.30 Uhr am Samstag (30.03.24) hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob diese etwas gestohlen haben, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

