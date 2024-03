POL-COE: Coesfeld, De-Bilt-Allee/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (28.03.24) am Philosophenweg in Lette in ein Haus eingebrochen. Gegen 20.05 Uhr beobachtete ein Zeuge die aufgebrochene Eingangstür. Die Täter durchwühlten zahlreiche Schränke. Angaben über mögliche Beute liegen bisher nicht vor. Auch am Veltmannsweg in Coesfeld waren Einbrecher unterwegs. Zwischen 10 Uhr am 23.03.24 und 14.50 Uhr am Samstag (30.03.24) brachen die Täter ein Fenster auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts ...

mehr