POL-COE: Dülmen, Heinrich-Leggewie-Straße/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots) - In Dülmen waren Einbrecher aktiv. Am Leuster Weg brachen sie in die Anna-Katharina-Emmerick-Schule ein. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag (28.03.24) und 10.45 Uhr am Freitag (29.03.24) öffneten die Täter gewaltsam eine Eingangstür. Angaben zur Tatbeute liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Nicht in die Wohnung kamen Unbekannte an der Nottulner Straße in Buldern am Mittwoch (27.03.24). Gegen 21 Uhr ...

