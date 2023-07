POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf; Polizei sucht Zeugen

Haiterbach (ots) - Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in mehrere Unternehmen in Haiterbach eingebrochen. Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich mindestens drei Einbrecher zwischen 01:10 Uhr und 03:50 Uhr am frühen Freitagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Industriestraße sowie in der Eichenwaldstraße. Offenbar brachen die Täter gewaltsam Türen auf, ...

