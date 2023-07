Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugen nach mehreren Firmeneinbrüchen gesucht

Haiterbach (ots)

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in mehrere Unternehmen in Haiterbach eingebrochen.

Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich mindestens drei Einbrecher zwischen 01:10 Uhr und 03:50 Uhr am frühen Freitagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Industriestraße sowie in der Eichenwaldstraße. Offenbar brachen die Täter gewaltsam Türen auf, zerstörten Zäune und schlugen Fenster ein um in die Innenräume der Firmen zu gelangen. Hierbei entwendeten die Einbrecher Bargeld in noch unbekanntem Umfang. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Beamte der Kriminalpolizei haben indes die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

