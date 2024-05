Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Bäckerei-Einnahmen aus Lieferwagen

Paderborn/Warburg/Scherfede (ots)

(md) Unbekannte brachen am 21.05. gegen 06.15 Uhr den Tresor im Lieferwagen einer Bäckereikette vor einer Supermarkt-/Bäckereifiliale an der Torfbruchstraße in Lichtenau auf und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Fahrer des Lieferwagens transportierte am Dienstagmorgen nicht nur Backwaren, sondern auch die Einnahmen des Pfingstwochenendes (Samstag, 18.05.-Montag, 20.05) von zwei weiteren Bäckerei-Filialen in Warburg (Kreis Höxter) an einem Bau- und an einem Supermarkt und einer Filiale an der B7 in Scherfede (Kreis Höxter), die er zuvor angefahren hatte.

Gegen 06.12 Uhr beendete der Fahrer seine Auslieferungsarbeiten an der Filiale in der Torfbruchstraße und betrat noch einmal das Gebäude. Als er wenige Minuten später zurückkam, hatten Unbekannte den Tresor mit den Einnahmen im Inneren des Wagens aufgebrochen und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wem sind, auch an den anderen Filialörtlichkeiten, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell