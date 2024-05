POL-PB: Schaf von Wiese gestohlen

Paderborn/Warburg/Scherfede (ots) - (md) Unbekannte brachen am 21.05. gegen 06.15 Uhr den Tresor im Lieferwagen einer Bäckereikette vor einer Supermarkt-/Bäckereifiliale an der Torfbruchstraße in Lichtenau auf und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Fahrer des Lieferwagens transportierte am Dienstagmorgen nicht nur Backwaren, sondern auch die Einnahmen ...

