Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tating: Diebstahl von mehreren Baumaschinen - Zeugen gesucht

Tating (ots)

In der Zeit von Freitag (10.05.2024) bis Montag (13.05.2024) kam es in Tating zu einem Aufbruch eines Baucontainers und zwei weiteren Diebstahlstaten von Lagerplätzen. Die Polizeistation Garding hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Dorfstraße wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Die Täter durchtrennten das massive Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider und stahlen aus dem Baucontainer neuwertige Steintrennmaschinen und Rüttelplatten. Im Pastoratsweg und der Straße Drögfenne entwendeten die Täter von Lagerplätzen eines Bauunternehmens ebenfalls Rüttelplatten, Stampfer, ein Notstromaggregat sowie diverse Anbaugeräte für einen Radlader.

Für den zeitintensiven Transport müssen ein oder mehrere geeignete Fahrzeuge verwendet worden sein.

Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Baustelle sowie der Lagerplätze gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Garding unter der Telefonnummer 04862 21 74 890 oder per Email Garding.PST@polizei.landsh.de zu melden.

