POL-FL: Schuby: "Sicher in den Urlaub" - Präventionsveranstaltung rund ums Thema Wohnmobil und Caravan

Husum (ots) - Der 18-jährige Derin O., der unter dringendem Tatverdacht steht, am 30.04.2024 in Husum seine 39-jährige Mutter getötet zu haben, konnte am 07.05.2024 in Lyon (Frankreich) durch Beamte der französischen Polizei festgenommen werden. Der Festnahme vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Mordkommission ...

