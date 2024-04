POL-HM: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Holzminden (ots) - Bereits am Freitag (12.04.2024) kam es in der Straße Bülte in Holzminden zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Autos mit Holzmindener-Kennzeichen, gegen 19:30 Uhr, auf dem dortigen Kaufland-Parkplatz rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei übersah er zwei Jugendliche, die sich hinter dem Fahrzeug auf einem E-Scooter befanden. Es kam zum ...

mehr