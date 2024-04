Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrzeug erfasst zwei Jugendliche auf E-Scooter

Holzminden (ots)

Bereits am Freitag (12.04.2024) kam es in der Straße Bülte in Holzminden zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Autos mit Holzmindener-Kennzeichen, gegen 19:30 Uhr, auf dem dortigen Kaufland-Parkplatz rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei übersah er zwei Jugendliche, die sich hinter dem Fahrzeug auf einem E-Scooter befanden. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Jugendliche leicht verletzt wurden. Ein Personalienaustausch fand nach dem Verkehrsunfall nicht statt. Die Polizei Holzminden sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. An der Unfallstelle soll sich ein oranges Baufahrzeug mit drei männlichen Personen befunden haben, die den Vorfall beobachtet. Personen die Hinweise geben können, werden geben sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell