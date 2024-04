Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtrag: Schwerer Raub in Emmerthal

Emmerthal (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5762937#:~:text=Am%20Sonntag%20(21.04.2024),eines%20Glaseinsatzes%20Zutritt%20zum%20Wohnhaus.

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, dem 21.04.2024, in Emmerthal zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes. Am Montag (22.04.2024) stelle sich, nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Einsatzkräfte der Polizei, einer der Täter gegen 13:00 auf der Polizeiwache. Es handelt sich dabei um einen 38 Jahre alten Hamelner. Der Hamelner wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hannover beantrage Untersuchungshaft. Noch am Montag wurde der 38-jährige der Haftrichterin des Amtsgericht Hannover vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl. Der Hamelner sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Einsatzkräfte der Polizei fahnden weiterhin nach dem zweiten unbekannten Täter. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Personen, die Angaben zum Täter und zu den Ereignissen am 21.04.2024 tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell