Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr

Keine Verstöße festgestellt

Ober-Ramstadt (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt führten in Unterstützung ihrer Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag (4.3.) in der Zeit zwischen 16 und 23 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Überwachung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Die Kontrollstelle richteten die Polizisten im Nieder-Modauer-Weg ein. Hier kontrollierten sie insgesamt 48 Fahrzeuge und 77 Personen. Anhand durchgeführter Atemalkohol- und Drogentests stellten die Ordnungshüter erfreulicherweise fest, dass keiner der Fahrer berauscht am Straßenverkehr teilnahm.

