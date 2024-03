Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl von Staubsauger endet in Justizvollzugsanstalt

46-jähriger Mann in Haft

Darmstadt (ots)

Am Samstag (2.3.) gegen 16 Uhr erkannte ein Ladendetektiv eines Verkaufsgeschäftes in der Elisabethenstraße einen Mann wieder, der am Tag zuvor einen Staubsauger im Wert von rund 500 Euro entwendet haben soll. Der Detektiv hielt den Mann auf und alarmierte umgehend die Polizei, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahm. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am darauffolgenden Tag (3.3.) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete. Der 46 Jahre alte Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell