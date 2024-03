Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrraddieb festgenommen

35-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

In der Nacht auf Samstag (2.3.) nahm eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers in Darmstadt einen 35-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Herrngarten vorläufig fest. Der 35 Jahre alte Mann steht im Verdacht, im Zeitraum von September 2023 bis Januar 2024 mindestens acht Fahrraddiebstähle begangen zu haben. Aufgrund dessen erließ das Amtsgericht Darmstadt bereits am Donnerstag (29.2) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen. Nachdem er durch die Beamten festgenommen wurde, erfolgte noch am selben Tag die Vorführung vor einem Haftrichter, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der 35-jährige Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob der Beschuldigte als Täter für weitere Fahrraddiebstähle in Betracht kommt, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

