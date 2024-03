POL-DA: Zwingenberg: Büro im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Montag (04.03.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 17.00 und 18.15 Uhr ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Neugrabenstraße auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie Schmuck mitgehen. Gescheitert sind Einbrecher dagegen um kurz vor 19.00 Uhr mit ...

mehr