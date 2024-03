POL-DA: Breuberg-Sandbach: Geschwindigkeitskontrollen in Höchster Straße

Viernheim (ots) - Viernheim -Im Zeitraum vom 02.03.2024 13:30 bis 03.03.2024 09:30 Uhr wurde ein, in der Erzbergerstraße auf Hausnummer Höhe 4-6 in 68519 Viernheim, geparkter Skoda Kodiaq an der linken Fahrzeugkarosserie beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. ...

