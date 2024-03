Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 24-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstahl festgenommen

Darmstadt (ots)

Aus dem Kofferraum eines unverschlossenen Autos entwendete ein zunächst unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag (1.3.) 15.30 Uhr und Samstag (2.3.) 11.30 Uhr ein Ladekabel für ein Elektrofahrzeug im Wert von rund 1200 Euro. Nachdem dies durch den Eigentümer am Sonntag (3.3.) bei der Polizei angezeigt wurde, recherchierte dieser anschließend auf einem Verkaufsportal. Er wurde fündig und konnte sein Autoladekabel eindeutig identifizieren. Umgehend nahm er Kontakt zu dem Verkäufer auf, gab vor, das Ladekabel kaufen zu wollen und vereinbarte einen Treffpunkt zur Übergabe. Mit der Hilfe des Geschädigten konnten die Ermittlerinnen und Ermittlern des zuständigen Kommissariats 21/22 aus Darmstadt so den 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der mit dem Kabel am vereinbarten Übergabeort erschien. Er wird sich nun wegen des Diebstahls rechtlich verantworten müssen. Im Anschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 24 Jahre alte Mann entlassen. Dem Geschädigten konnte sein Ladekabel wieder ausgehändigt werden.

