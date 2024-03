Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verbotenes Fahrzeugrennen auf dem Rugybring?/Polizei beschlagnahmt Führerschein

Rüsselsheim (ots)

Eine Polizeistreife beobachtete in der Nacht zum Samstag (02.03.), gegen 2.30 Uhr, einen BMW, der vom Theaterparkplatz auf die Bundesstraße 43 einbog und anschließend mit dem Heck ausbrach. Anschließend überholte der Fahrer weitere Autos auf der linken und rechten Spur und beschleunigte stark auf über 100 km/h. Zudem lieferte er sich kurzzeitig ein Rennen mit einem anderen Autofahrer. Im Kreuzungsbereich Rugbyring/Berliner Straße missachtete der BMW-Fahrer die rote Ampel und passierte die Kreuzung mit deutlich über 100 Stundenkilometern. Auf der Bundesstraße 43 in Richtung Kelsterbach fuhr der Fahrzeugführer bei erlaubten 100 km/h anschließend mit mindestens der doppelten Geschwindigkeit, so dass die Streife Mühe hatte, an ihm dranzubleiben. Im einer Baustelle konnten die Beamten den Raser anschließend stoppen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 22 Jahre alten Fahrers und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell