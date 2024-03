Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Getränkemarkt

Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Burkhardstraße wurde in der Nacht auf Samstag (2.3.) Bargeld gestohlen. Aktuellen Ermittlungen zufolge hebelten die bislang unbekannten Täter gewaltsam eine verschlossene Tür zum Büroraum des Geschäftes auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Mit ihrem erbeuteten Bargeld suchten die Täter anschließend das Weite. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das zuständige Kommissariat 21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

