Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Ermittler

Bensheim (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Montag (04.03.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 17.00 und 18.15 Uhr ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Neugrabenstraße auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie Schmuck mitgehen. Gescheitert sind Einbrecher dagegen um kurz vor 19.00 Uhr mit ihrem Versuch über eine Terrassentür in ein Haus in der Adolf-Kolping-Straße einzudringen. Eine Bewohnerin bemerkte die zwei dunklen Gestalten, worauf die Unbekannten unverrichteter Dinge ohne Beute vom Tatort flüchteten. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

