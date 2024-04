Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Personen landen nach Widerstand in Gewahrsam - #polsiwi

Bad Laasphe / Siegen (ots)

Am Montag (08.04.2024) sind gleich zwei Personen im Polizeigewahrsam gelandet, nachdem sie massiven Widerstand geleistet haben.

Gegen Mittag fiel Polizeibeamten in der Brückenstraße in Bad Laasphe ein 31-jähriger Mann auf, der einen PKW beschädigte. Da der Mann bereits am Vormittag durch eine sexuelle Belästigung und exhibitionistische Handlungen für Polizeieinsätze sorgte, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Siegen transportiert werden.

Nachdem die Streifenwagenbesatzung auf der Wache eintraf, leistete der 31-Jährige Widerstand. Er sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte immer wieder, die Polizisten zu treten. Zudem schlug er einem Beamten in den Bauch. Ein Polizist erlitt im Rahmen des Widerstands leichte Schürfwunden, er verblieb aber im Dienst.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 16:15 Uhr im Bereich der Siegener Innenstadt. Im Rahmen der Streife beobachteten Polizisten einen 32-Jährigen, der ein Fahrrad beschädigte. Als die Beamten den Mann ansprachen und kontrollierten, wurde er immer aggressiver und beleidigte die Einsatzkräfte.

Auch als weitere Kräfte vor Ort eintrafen, beruhigte sich der 32-Jährige nicht. Er leistete Widerstand und bedrohte die Beamten. Zudem spuckte er einem Polizisten ins Gesicht. Während des Transports zur Polizeiwache trat der Randalierer gegen die Scheibe des Streifenwagens. Auf der Wache wurde ihm schließlich noch eine Blutprobe entnommen.

