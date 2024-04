POL-SI: 44-Jähriger volltrunken mit Auto unterwegs - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (04.04.2024) in Weidenau ein E-Bike gestohlen, das vor einem Einkaufszentrum abgeschlossen stand. Der 22-jährige Besitzer hatte das Fahrrad gegen 13:30 Uhr in einem Fahrradständer in der Poststraße abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zurückkehrte, war das E-Bike der Marke Haibike weg. Der Beuteschaden liegt bei knapp 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr