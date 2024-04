POL-SI: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher - jetzt suchen die Ermittler die passenden Tatorte -#polsiwi

Neunkirchen-Zeppenfeld (ots) - Am späten Mittwochabend (03.04.2024) sind unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Neunkirchen-Zeppenfeld eingebrochen. Die Tatzeit dürfte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22:00 Uhr gewesen sein. In beiden Fällen öffneten die Einbrecher gewaltsam die Schlafzimmerfenster der Häuser in der Martin-Luther-Straße und der Hegelstraße. Die Unbekannten durchwühlten die Schlafräume ...

