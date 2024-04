Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher erbeuten Zigarettenschachteln und flüchten - #polsiwi

Siegen-Achenbach (ots)

Am Dienstagabend (02.04.2024) sind Unbekannte in einen Getränkemarkt in Siegen-Achenbach eingebrochen.

Gegen 22:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei in die Heidenbergstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts.

Danach entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie in einem bislang unbekannten Pkw in Richtung Wallhausenstraße. Zum Beuteschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Nach jetzigem Stand geht die Polizei davon aus, dass bei der Tat drei Personen beteiligt waren.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- männlich

- schwarze Jacke

- schwarze Hose

- schwarze Mütze

- FFP2-Maske

Tatverdächtiger 2:

- männlich

- blaues Oberteil

- dunkelblaue Jeans

- schwarze Schuhe

- schwarze Sturmhaube

Tatverdächtiger 3:

- männlich

- ca. 180 cm groß

- braun/graue Jacke

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

