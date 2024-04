Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Gleich drei Mal stellten Polizisten an den Ostertagen Fahrzeugführer fest, die unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren.

Im Rahmen einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle wurde eine 62-Jährige am Samstagmittag (30.03.2024) in Siegen aus dem Verkehr gezogen.

Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Daimlerstraße unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten körperliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die 62-jährige Autofahrerin wurde zur Polizeiwache in Siegen gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Am Sonntag (31.03.2024) fiel Polizisten ein 27-Jähriger in Bad Berleburg auf. Der junge Mann war mit seinem Kleinkraftrad auf der Poststraße in Richtung Raumland unterwegs. Auch hier war ein auffälliges Verhalten des Mannes Anlass für einen Drogenvortest vor Ort. Nachdem dieser positiv verlief, wurde der 27-Jährige auf die Polizeiwache nach Bad Berleburg gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

In der Nacht zu Dienstag (02.04.2024) wurden Polizeibeamte auf einen 18-Jährigen in Bad Laasphe aufmerksam. Gegen kurz nach Mitternacht wurde der junge Mann von den Polizisten in der Lahnstraße kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle gab es Hinweise auf einen Drogenkonsum des 18-Jährigen. Ein Drogentest verlief positiv. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache nach Bad Berleburg gebracht.

Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erhalten alle Beteiligten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell