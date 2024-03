Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 28-Jähriger sorgte für mehrere Polizeieinsätze -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28. März) erhielt die Polizei Kenntnis über einen randalierenden Mann in der Kreuztaler Fußgängerzone. Bei Eintreffen der Polizeistreife stellten die Beamten einen 28-Jährigen fest. Dieser sei zuvor laut brüllend durch die Fußgängerzone gelaufen. Hierbei habe er gegen mehrere geparkte Autos getreten und geschlagen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden hierbei mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei reagierte er zunächst verbal sehr aggressiv, dann leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann mit zur Wache. Nach Ausnüchterung wurde der Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen den Randalierer wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstand gefertigt.

Am Karfreitagabend (29. März) fiel der 28-Jährige erneut auf. In der Kreuztaler Moltkestraße hatte er versucht, Wertsachen aus deinem geparkten Pkw zu entwenden. Dies war aber der Fahrzeugbesitzerin aufgefallen, die sofort die Polizei alarmierte. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte die Melderin mit weiteren Familienangehörige das Auto umstellt und der 28-Jährige saß noch im Fahrzeug. Dabei hatte er noch einen Geldschein, den er aus dem Portemonnaie der Geschädigten entwendet hatte, in der Hand. Auch hier wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten Diebstahls aufgenommen. Der Mann wurde nach Abschluss er polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

