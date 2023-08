Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Blaulichtparty Vol 4 - die Vorbereitungen laufen

Alpen (ots)

Am 19.08.2023 richtet die Einheit Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen die vierte Blaulichtparty in ihrem Gerätehaus in Menzelen aus. Seit Wochen laufen die Planungen und Vorbereitungen.

Den Startschuss zur Veranstaltung nach der langen "Corona-Pause" hat die fünfunddreißig Mann- und Frau starke Einheit auf der Jahreshauptversammlung im Januar diesen Jahres gegeben. Es war eine gemeinsame Entscheidung aller Kameradinnen und Kameraden, so Christian Görtz - Einheitsführer in Menzelen. Der ohnehin an vielen Stellen schon sehr zeitintensive Einsatz der Feuerwehrleute fordert so natürlich nochmal mehr das Engagement der Mannschaft. Aus diesem Grund wurden in verschiedenen Planungsteams die Aufgaben verteilt. Dominik Janßen, bei dem die Fäden im Organisationsteam zusammenlaufen war es wichtig, die Aufgaben möglichst gleich zu verteilen. "Das schafft man mit fünf Leuten nicht alleine", so Dominik Janßen.

Für die Musik wird an diesem Abend DJ Bob alias Max Kolkenbrock, unterstützt von Klaus-Martin Heier, sorgen. Wie auch bei den vergangenen Veranstaltungen werden wieder Cocktails angeboten. Auch für den Gaumen halten die Feuerwehrleute wie immer etwas bereit.

An vielen Stellen ist die Mannschaft im Jahr in Menzelen und der Gemeinde präsent, oft im offiziellen Auftrag der Feuerwehr. "Wir wollen in lockerer Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch kommen und Spaß haben", so Christian Görtz. Die Vorbereitungen laufen derweil nach Plan. Nun wünschen sich die "Männer und Frauen in beige", dass sie mit vielen Menschen gemeinsam einen tollen Abend verbringen können. Karten werden übrigens nur an der Abendkasse verkauft.

