POL-SI: Einbruch in Fahrradladen - Täter erbeuten hochwertige E-Bikes - #polsiwi

Bad Berleburg Aue (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.03.2024) haben unbekannte Täter in Bad Berleburg gleich dreimal zugeschlagen. In der Straße "Am Heilbach" verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu drei Betrieben. Bei der ersten Tat gelangten die Einbrecher gewaltsam über eine Hintertür in die Firma. Dort hebelten sie alle Bürotüren auf und ...

mehr