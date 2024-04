POL-SI: Zwei Wohnungseinbrüche in Neunkirchen - #polsiwi

Siegen-Achenbach (ots) - Am Dienstagabend (02.04.2024) sind Unbekannte in einen Getränkemarkt in Siegen-Achenbach eingebrochen. Gegen 22:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei in die Heidenbergstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts. Danach entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten. Im ...

mehr