Am Montag oder Dienstag stahlen Unbekannte einen Van bei Mietingen.

Der graue Campervan der Marke Peugeot stand zwischen 20.30 Uhr und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße. Der Abstellort befindet sich im Ortsteil Baltringen neben der Turnhalle. Der Peugeot mit Kastenaufbau war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Unbekannte knackten den Camper und fuhren davon. Die Kriminalpolizei aus Biberach hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nr. 07351/4470 um Zeugenhinweise. An dem Wohnmobil Modell Van Tourer 630 ist das Kennzeichen BC - LC 1401 montiert. An den hinteren oberen Seitenwänden ist ein großer schwarzer Schriftzug "VANTOURER" angebracht. Auf dem Dach befinden sich Solarmodule.

